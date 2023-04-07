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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:02

В Калининградской области выросло число вакансий в сфере образования и медицины

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области за последний месяц количество новых предложений о работе выросло на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

При этом, как сообщает служба исследований hh.ru, сильнее всего возросло число вакансий в сферах «Наука и образование» (+83% год к году), «Добыча сырья» (+49%), «Медицина» (+45%). Растет спрос на юристов.

«Средняя предлагаемая зарплата в Калининградской области с марта 2021 года увеличилась на 5200 рублей и сейчас составляет порядка 43 500 рублей», - говорится в сообщении.