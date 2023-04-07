На каких улицах в Калининграде не будет электричества и воды 7 апреля

В Калининграде на пятницу, 7 апреля, запланирован ряд отключений, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение сегодня отключено до 13:00 по адресам:
наб. Петра Великого 1
ул. Марш. Баграмяна 4
ул. Красноярская 1-3, 2-4,
пр-кт Московский 42-46
До 18:00 по адресам:
ул. Мореходная 3
ул. Новый вал 26-34
ул. Багратиона 66-80
ул. Казанская 10-20
ул. Краснооктябрьская 18-24
пр-кт Советский 155, 182, 182е, 184а
ул. Каштановая аллея 18, 179, 194
ул. Марш. Борзова 1-25
ул. Косм. Леонова 63 – 89, 64а, 66
ул. Молочинского 1, 3, 2, 2а,б, 8, 9-53
ул. Комсомольская 80, 84-88, 93, 102
ул. Червонная 4, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 16А, 17, 18-28
ул. Янтарная 6-12, 7-19, 22, 26, 49,
ул. Харьковская 12-22, 22а, 23-47, 24-30, 57-81
ул. Ремонтная 32, 119-127
пер. Ремонтный 2-6, 11-15, 12-14
С 13:30 до 18:00 по адресам:
ул. Артиллерийская 23-43, 23а, 25а, 33а, 46
Также сообщается, что отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 18:00 по адресам:
ул. Каштановая аллея 87-93, 107 – 129, 137 – 139, 141-143 (МАОУ Школа-интернат Лицей-интернат)
ул. Ростовская 8
До 15:00 по адресам:
ул. Аллея смелых 188 а
До 16:00 по адресам:
пр-кт Калинина 3-51
пер. Калинина 2-10, 5-7