На каких улицах в Калининграде не будет электричества и воды 7 апреля

В Калининграде на пятницу, 7 апреля, запланирован ряд отключений, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение сегодня отключено до 13:00 по адресам:

наб. Петра Великого 1

ул. Марш. Баграмяна 4

ул. Красноярская 1-3, 2-4,

пр-кт Московский 42-46

До 18:00 по адресам:

ул. Мореходная 3

ул. Новый вал 26-34

ул. Багратиона 66-80

ул. Казанская 10-20

ул. Краснооктябрьская 18-24

пр-кт Советский 155, 182, 182е, 184а

ул. Каштановая аллея 18, 179, 194

ул. Марш. Борзова 1-25

ул. Косм. Леонова 63 – 89, 64а, 66

ул. Молочинского 1, 3, 2, 2а,б, 8, 9-53

ул. Комсомольская 80, 84-88, 93, 102

ул. Червонная 4, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 16А, 17, 18-28

ул. Янтарная 6-12, 7-19, 22, 26, 49,

ул. Харьковская 12-22, 22а, 23-47, 24-30, 57-81

ул. Ремонтная 32, 119-127

пер. Ремонтный 2-6, 11-15, 12-14

С 13:30 до 18:00 по адресам:

ул. Артиллерийская 23-43, 23а, 25а, 33а, 46

Также сообщается, что отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 18:00 по адресам:

ул. Каштановая аллея 87-93, 107 – 129, 137 – 139, 141-143 (МАОУ Школа-интернат Лицей-интернат)

ул. Ростовская 8

До 15:00 по адресам:

ул. Аллея смелых 188 а

До 16:00 по адресам:

пр-кт Калинина 3-51

пер. Калинина 2-10, 5-7