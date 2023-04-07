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НовостиДом. Семья7 апреля 2023 8:23

В Калининградском зоопарке кенгуру назвали в честь американского баскетболиста

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В зоопарке Калининграда выбрали имя для кенгуру. Ранее был объявлен конкурс – определялись с наиболее подходящим вариантом.

В итоге кенгуру решено было назвать в честь американского баскетболиста.

«Среди 319 вариантов выбрали два: Майк и Жоржик. Сложили их вместе и получили могучего-прыгучего Майкла Джордана — звезду мирового баскетбола. Кличку уже вписали в паспорт животного», - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Интересно, что кенгуру мог бы стать также Гаврюшей, Лунтиком, Блохой, Сережей или даже Иваном Сергеевичем Запрудным.

Победителям народного конкурса, чьи имена в итоге выбрали, вручили пригласительные билеты в зоопарк.