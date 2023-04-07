В Калининграде в субботу массово отключат светофоры

В Калининграде в субботу, 8 апреля, отключат сразу несколько светофоров на центральных улицах: Озерова, Литовском валу, Московском проспекте, проспекте Мира и улице Горького и др.

Как уточнили в мэрии, 8 апреля, светофор по ул. Ген.-лейт. Озерова у входа в парк «Юность» отключат с 8.30 до 18.00.

С 8.30 до 18.00 не будет работать светофор на ул. Азовской в районе дома №4.

С 8.30 до 13.00 отключат светофор на перекрёстке улиц Литовский вал – Фрунзе – Юрия Гагарина.

На пересечении Московского проспекта и Литовского вала отключение светофора с 8.30 до 13.00.

Еще одно отключение светофора на Московском проспекте запланировано на пешеходном переходе у ОКБ «Факел» - с 8.30 до 18.00.

С 13.30 до 18.00 отключат светофор на перекрёстке ул. Ю. Гагарина – Молодой гвардии – Орудийной.

С 8.30 до 13.00 будет также отключен светофор на перекрёстке проспекта Мира и ул. Космонавта Леонова.

С 13.30 до 18.00 выключат светофор по ул. Горького – ул. Ст. лейтенанта Сибирякова.

Водителей просят быть особенно внимательными на этих участках дороги.