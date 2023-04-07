В Зеленоградском районе в ДТП пострадала 2-месячная девочка, малышку госпитализировали

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадал маленький ребенок, случилось в Зеленоградском районе в минувший четверг. В сторону Коврово ехал автомобиль «Мицубиси», на тросе он тянул легковую «Шкоду», за рулем которой сидел 34-летний водитель.

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, во время движения, на левостороннем закруглении дороги, трос оборвался – «Шкода» выехала на встречку. Там и произошло столкновение с «Фиатом».

В результате ДТП 2-месячная девочка, которая ехала в «Шкоде», пострадала. Малышку госпитализировали.

Отмечается, что девочка находилась на заднем сиденье авто слева в автолюльке, была пристегнута ремнем безопасности.

Также травмы получила 63-летняя пассажирка «Фиата».