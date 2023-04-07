В Калининграде у Пелавского озера уложили большой деревянный променад

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде завершают благоустройство территории Пелавского озера. Как рассказали в администрации города, подрядчик провел планировку территории, обустроил волейбольную и детскую площадки, установил спасательную вышку, скамейки, кабинки для переодевания. Важной частью благоустройства стал деревянный променад, которым накрыло берег.

Обещают, что к 1 июня, к дате официального открытия купального сезона, у озера появятся урны для мусора, лежаки и зонты.

В рамках второго этапа работ – до конца года – планируют продлить променад и провести освещение.

Наполовину работы были оплачены из средств регионального бюджета.