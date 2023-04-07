В Калининграде бизнесмен установил в магазине камеру наблюдения, а ее украли

В Калининграде предприниматель, решив обезопасить себя, установил камеру наружного наблюдения на остановочном пункте с торговым павильоном, расположенном на улице Краснокаменной.

Однако вскоре камера за 9 тысяч рублей пропала.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, похитителем камеры оказался ранее судимый за кражи 45-летний местный житель.

«Мужчина был задержан и доставлен в полицию. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенную камеру, а деньги потратил на покупку алкоголя», - отметили в полиции.

Мужчину будут судить за кражу.