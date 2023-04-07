В центре Калининграда 9 апреля закроют несколько улиц

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в памятный день 9 апреля планируется закрытие нескольких улиц.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в годовщину дня штурма Кёнигсберга, в воскресенье, с 9.00 до 11.30 закрывается движение транспорта по Гвардейскому проспекту и улице Генерал-фельдмаршала Румянцева.

Отмечается, что движение закрывается на время торжественной церемонии возложения цветов и венков к братской могиле на Гвардейском проспекте.

С 9.00 до 11.30 движение транспорта будет закрыто:

- по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной;

- по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.

Автобусы маршрута № 4 пойдут по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении - по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.

Автобусы маршрутов № 72, 75 и троллейбусный маршрут № 2 - по ул. Театральной, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту. В обратном направлении - по тому же маршруту.

Объезжать закрытые участки рекомендуют по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.