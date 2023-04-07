Во время строительных работ на территории форта № 5 нашли бутылку со старым посланием

Андрей Ермак. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде во время работ по благоустройству территории у форта № 5 обнаружили старую советскую бутылку из-под шампанского. Внутри была записка.

Об этом рассказал в телеграм-канале министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который приехал осмотреть облагороженный объект и был очень обрадован находке рабочих.

По его словам, в записке были пожелания молодоженам за 1979 год.

«Молодожены, по всей видимости, приехали в 1979 году на форт возложить цветы. Тогда это было традицией», - сказал министр.

Бутылку с запиской передали в музей.