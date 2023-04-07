В Калининградской области отремонтируют более 200 км дорог

. Фото: Правительство Калининградской области

В 2023 году общая протяженность ремонтируемых дорог в Калининградской области составит более 200 км.

Как сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры, ремонтные работы за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже начались.

По 12 дорогам уже определены подрядчики. На 9 дорогах уже ведется фрезерование деформированного слоя асфальтобетона, ремонт тротуаров, и на некоторых участках уложен выравнивающий слой.

В частности, предстоит в ближайшее время отремонтировать дороги: «Жилино-Большаково-Гастеллово-Тимирязево», «Советск-Славск-Ясное-Мысовка» и «Калининград-Светлое-Корнево-Разъезд».

В министерстве отметили, что в этом году будут ремонтировать 17 мостов, три из которых – это переходящие объекты с прошлого года: автодорожный мост-дублер двухъярусного моста в Калининграде, а также мосты на дорогах «Советск-Гусев» и «Борское-Гвардейск-Истровка».

Из остальных 14-ти мостов по восьми подрядчики определены, по шести закупки в процессе.