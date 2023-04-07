В Калининградской области выявили 83 новых случая коронавируса

В Калининградской области за сутки выявили 83 новых случая коронавируса. 11 больных госпитализированы, 85 человек полностью выздоровели, завершив лечение.

К сожалению, один человек от квида умер. Таким образом, с начала апреля скончались уже 5 человек с коронавирусной инфекцией.

Данные приводит федеральный оперативный штаб.

Всего же в регионах РФ по состоянию на 7 апреля выявлено 8 915 новых случаев. Умерло за сутки 38 человек.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 167 человек.

Выздоровели за сутки 10 685 человек.