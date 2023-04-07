Вице-премьер Ирина Сорокина возглавит Контрольно-счетную палату Калининградской области

Ирина Сорокина. Фото: Правительство Калининградской области

Вице-премьер областного правительства Ирина Сорокина представлена на должность председателя областной Контрольно-счетной палаты. Накануне соответствующее представление за подписью губернатора Антона Алиханова было передано в Законодательное собрание региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 7 апреля вопрос о назначении Ирины Сорокиной рассмотрит комитет по бюджету, налогам и финансам Заксобрания.

В 2011 году Ирина Алексеевна возглавила управление ФНС России по Калининградской области. Через десять лет, в феврале 2021 года, перешла на работу в правительство региона. В должности заместителя председателя правительства Калининградской области она курировала вопросы государственного регулирования в экономике, тарифной политики и финансового контроля, контрольно-надзорной деятельности.