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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:34

В Калининграде с шампунем помоют 110 дорог

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улицах города начался сезон «влажной уборки». 7 апреля предприятие «Чистота» запустило 9 комбинированных дорожных машин-поливалок.

«От зимней грязи калининградские улицы традиционно отмываем шампунем», - отметили в городской администрации.

В пятницу моют Гвардейский и Ленинский проспекты, улицу Гаражную, площадь Победы. В планах на субботу – помыть улицу Черняховского, площадь Василевского, Пролетарскую.

В мэрии сказали, что в общей сложности предстоит помыть 110 основных городских магистралей с использованием сертифицированных препаратов.