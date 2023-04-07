В Калининграде с шампунем помоют 110 дорог

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улицах города начался сезон «влажной уборки». 7 апреля предприятие «Чистота» запустило 9 комбинированных дорожных машин-поливалок.

«От зимней грязи калининградские улицы традиционно отмываем шампунем», - отметили в городской администрации.

В пятницу моют Гвардейский и Ленинский проспекты, улицу Гаражную, площадь Победы. В планах на субботу – помыть улицу Черняховского, площадь Василевского, Пролетарскую.

В мэрии сказали, что в общей сложности предстоит помыть 110 основных городских магистралей с использованием сертифицированных препаратов.