. Фото: Правительство Калининградской области

В муниципалитеты Калининградской области передали 9 новых автомобилей скорой помощи. Машины выйдут на линии в Светлогорском, Зеленоградском, Багратионовском, Гвардейском, Озерском, Балтийском и Краснознаменском муниципалитетах, а также поселках Большаково Славского округа и Железнодорожном под Правдинском.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, автотехника поставлена в регион по распоряжению федерального правительства.

В машинах есть электрокардиографы нового поколения с возможностью дистанционной передачи данных пациента старшему врачу на станцию скорой помощи, современные дефибрилляторы, реанимационные наборы и т. д.

В минздраве отметили, что сегодня в малых городах и поселках городского типа Калининградской области эксплуатируется 61 автомобиль скорой медицинской помощи.