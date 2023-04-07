Мастер по ремонту квартир в Светлогорске обманул жительницу Петербурга

Инцидент случился в Светлогорске, где пенсионерка из Санкт-Петербурга решила отремонтировать квартиру на улице Яблочной. 70-летняя женщина на словах приняла обещания от местного мастера-ремонтника сделать все качественно и быстро. Женщина даже отдала ему 230 тыс. рублей на покупку материалов.

И, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сделала это зря.

Когда все сроки вышли, заказчица попыталась связаться с работником, но он на связь не выходил.

После проверки полиции выяснилось, что 30-летний мастер потратил полученные деньги на собственные нужды.

Мужчина доставлен в отдел полиции, он уже обязуется возместить ущерб.

За растрату ему грозит до 5 лет лишения свободы.