В Калининграде мужчина хотел выпрыгнуть из окна, его спас пожарный

Максим Стукало. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Трагедия едва не случилась в Калининграде в пятницу, 7 апреля. Очевидцы сообщили, что на улице Артиллерийской из окна пятого этажа хочет выпрыгнуть мужчина.

На место прибыли спасатели, пожарные, медики.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, ключевую роль сыграл в этой истории помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 1 Максим Стукало. Он смог найти нужные слова и вошел в доверие к мужчине, который пытался свести счеты с жизнью.

«Калининградец согласился открыть ему дверь при условии, если зайдет только один Максим. В ходе разговора мужчина пожаловался сотруднику МЧС на жизнь», - отметили в МЧС.

Спасенный мужчина передан медикам.