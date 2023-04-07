В Калининграде в Южном парке в субботу проведут спортивный праздник и концерт

Калининград 8 апреля присоединится к всероссийской акции «10 тысяч шагов».

В субботу к 09.30 калининградцев приглашают на зарядку в Южный парк, а в 10.00 предлагают пройди там 10 тысяч шагов.

В программе мероприятия:

09.30 - 09.50 – регистрация участников;

09.50 - 10.00 – церемония открытия;

10.00 -10.20 – разминка с инструктором по зумба-фитнесу;

10.00 – старт ходьбы на 8 км по периметру парка;

10.00 - 12.30 – праздничный концерт, мастер-классы по скандинавской ходьбе, суставной гимнастике и дискгольфу.

Как рассказали организаторы, всем желающим на спортивном празднике бесплатно измерят давление, уровень глюкозы в крови, индекс массы тела. Также можно будет получить консультации от специалистов регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.