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НовостиОбщество7 апреля 2023 14:41

В Калининградском зоопарке будут делать сувениры из переработанного сырья

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградский зоопарк стал победителем грантового конкурса «Креативный музей» благотворительного фонда Потанина. Более 2,5 млн рублей получил проект, посвященный производству сувениров из переработанного сырья. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Мы хотим создать линейку авторской эксклюзивной сувенирной продукции из переработанного сырья и природных материалов. Причем привлечь к этой работе планируем местных молодых мастеров, художников, дизайнеров», - рассказали в зоопарке.

В планах также организовать масштабный экомаркет в Калининграде.

Всего в «Креативном музее» приняли участие 132 проектные команды из 130 учреждений культуры со всей страны. Было отобрано всего 20 проектов.