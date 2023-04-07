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НовостиОбщество7 апреля 2023 15:50

У здания бывшего сиротского приюта на ул. Октябрьской появилась дверь со звездами Давида

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Калининграде продолжается капитальный ремонт исторического дома, бывшего здания сиротского приюта на Линденштрассе, нынешней улице Октябрьской.

В пятницу, 7 апреля, на здании смонтировали дверь. Она выполнена из древесины, на полотне изображены звезды Давида.

Фотографию двери опубликовал Фонд капремонта Калининградской области.

Напомним, соседнее здание синагоги богато украшено звездами Давида. Новую синагогу открыли 8 ноября, в 80-ю годовщину Хрустальной ночи.