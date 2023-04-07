В Калининградской области пройдет конкурс для журналистов «Про добро. Учителя и наставники в лицах»

. Фото: Александр Подгорчук

Региональная премия «Про добро. Учителя и наставники в лицах» будет присуждена за лучшее журналистское произведение в освещении и раскрытии темы наставничества. Организаторами конкурса являются Общественная палата Калининградской области и Дирекция Балтийской АЭС.

Участником может стать любой журналист средства массовой информации, распространяемого на территории Калининградской области, а также нештатные авторы. При этом авторские материалы (очерки, интервью, репортажи, фоторепортажи, видео- и радио- сюжеты и др.) должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2022 года по 31 июля 2023 года.

Номинации конкурса:

- Лучший видео сюжет на ТВ (включая видео подкаст);

- Лучший аудио сюжеты на радио (включая аудио подкаст);

- Лучший материал в социальных медиа (социальные сообщества, группы в ВК, Telegram, OK);

- Лучший материал в сетевом СМИ;

- Лучший материал в печатных СМИ;

- Лучший фотоматериал.

Язык публикаций — русский. Приема работ стартует 30 июня и продлится по 31 августа. Итоги конкурса подведут до 1 ноября 2023 года.

Победителям вручат диплом и денежный приз:

- «Гран-при» – 50 000 рублей

- победители в номинациях за первое, второе, третье места – денежный приз в размере 30 000 рублей, 20 000 рублей и 15 000 рублей соответственно.

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте mediapremia.ru.