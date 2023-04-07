Скончался один из пострадавших во время стрельбы в агентстве недвижимости в Светлогорске

В Калининграде скончался 60-летний мужчина, пострадавший во время стрельбы в светлогорском агентстве недвижимости. Об этом сообщает klops.ru.

60-летний Валерий Б. и его 58-летний знакомый получили ранения 3 апреля. Инцидент произошел в агентстве недвижимости, директором которого являлся Валерий. Около 16 часов 40 минут в офисе зашел 63-летний житель Светлогорска и не менее двух раз выстрелил из пистолета в мужчин. Подозреваемый был задержан спустя несколько часов. Его водворили в СИЗО до 3 июня 2023 года. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Состояние второго пострадавшего врачи оценивают как средней тяжести.