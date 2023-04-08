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НовостиОбщество8 апреля 2023 8:48

В Чкаловском лесу соорудили место отдыха из бревен

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Чкаловске облагородили место для отдыха в лесу в районе улицы Планерной.

В качестве строительного материала были использованы бревна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что скамейки из бревен – уже третье место отдыха в лесу, оборудованное сотрудниками бюджетного учреждения «Городские леса».

«Прежде чем использовать древесину в малых архитектурных формах рабочие ее тщательно ошкуривают, чтобы впоследствии бревна не испортил вредитель», - рассказали в мэрии.

Во сколько бюджету обошлась композиция в администрации не уточнили.