В Чкаловском лесу соорудили место отдыха из бревен

. Фото: мэрия Калининграда

В Чкаловске облагородили место для отдыха в лесу в районе улицы Планерной.

В качестве строительного материала были использованы бревна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что скамейки из бревен – уже третье место отдыха в лесу, оборудованное сотрудниками бюджетного учреждения «Городские леса».

«Прежде чем использовать древесину в малых архитектурных формах рабочие ее тщательно ошкуривают, чтобы впоследствии бревна не испортил вредитель», - рассказали в мэрии.

Во сколько бюджету обошлась композиция в администрации не уточнили.