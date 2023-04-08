В Калининграде стартовал театральный фестиваль школьной классики

. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

В Калининграде стартовал театральный Форум-фестиваль школьной классики – показы продлятся до 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, учащимся, педагогам и родителям покажут шесть «школьных» спектаклей из репертуара театра: «Вишневый сад» Чехова, «Мертвые души» Гоголя, «Гроза» и «Доходное место» Островского, «Материнское поле» Айтматова и «Прощание с Матерой» Распутина. Также запланировано проведение открытых дискуссий и лекций.

Оргкомитет отметил, что события фестиваля адресованы обладателям «Пушкинских карт». Впрочем, спектакли, лекции и другие мероприятия открыты для самой широкой публики. Перед каждым спектаклем в театральном фойе проводят встречи со зрителями.

Как отметили в театре, фестиваль станет ежегодным.