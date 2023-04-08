На Куршской косе разбился кроссовер «Мерседес», пострадали два человека

. Фото: Анатолий Калина

На Куршской косе утром в субботу, 8 апреля, случилось ДТП – автомобиль «Мерседес» съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадали два человека: мужчина и женщина. Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова.

По ее словам, ДТП случилось между Высотой Мюллера и поселком Рыбачий. Водитель не справился с управлением. Двое пострадавших получили травмы средней тяжести.

На месте работают медики скорой помощи.

Фотографию разбитой машины опубликовал в Телеграм-канале директор нацпарка Анатолий Калина.

«Ограничение скорости движения на Куршской косе не просто так установлено. Берегите себя!», - подписал он фото.