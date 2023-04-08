В Черняховском районе мигранты похитили двух коров с пастбища

В районе поселка Волошино неизвестные украли 600 метров кабеля. Полицейские по изъятым записям с камер видеонаблюдения установили микроавтобус «Мерседес», которым пользовались злоумышленники.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, машину обнаружили и задержали в пос. Шоссейное Гурьевского района. В авто находились четверо безработных приезжих.

Дальше – больше. В кузове микрика полицейские обнаружили двух коров, похищенных с пастбища у поселка Гремячье Черняховского района.

Полицейские вернули коров владельцам, установили, что кабель был сдан в пункт прикма металлолома на улице Портовой в Калининграде.

Задержан лидер преступной группировки, возбуждены уголовные дела.