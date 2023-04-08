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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 10:48

В Советске на улице нашли истекающего кровью мужчину

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Мужчину заметили сотрудники Росвардии, которые патрулировали улицу Мамина-Сибиряка в Советске. Человек сидел на земле и держался за руку.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, мужчина истекал кровью и терял сознание.

Как выяснилось, он решил сократить путь и перелезая через забор, глубоко порезал руку в области запястья.

Росгвардейцы оперативно оказали пострадавшему первую помощь, наложив жгут на левую руку. До приезда медиков они зажали артерии и держали руку над уровнем головы, не давая мужчине терять сознание.

Жителя Советска экстренно госпитализировали.