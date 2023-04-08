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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 11:39

В Калининграде полиция разыскивает пропавшую два дня назад школьницу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция разыскивает пропавшую два дня назад 15-летнюю школьницу. Мирра Винцелович еще 6 апреля около 08:00 ушла из дома по ул. Багратиона в школу. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, волосы до лопаток, шатенка, глаза зеленые.

Была одета в черную куртку, черные штаны, белые кроссовки, фиолетовое худи. При себе имеет черный рюкзак.

Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом по телефонам: 552-402, 552-403.