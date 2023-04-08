Где освятить веточки вербы в Вербное воскресенье в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

Православные в этом году Вербное воскресенье отмечают 9 апреля. Праздник, который также называется Вход Господень в Иерусалим, отмечают в шестую неделю Великого поста, за неделю до Пасхи (в этом году 16 апреля).

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Калининградской епархии, 9 апреля во всех храмах будут совершаться богослужения с освящением верб.

- В Кафедральном соборе Христа Спасителя торжественная литургия начнется в 10:00. Она продлится порядка 1,5-2 часов. Освящение верб будет в конце литургии, - рассказали в епархии.

Вход Господень в Иерусалим - это один из двунадесятых праздников, то есть один из 12 праздников, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.