В мэрии Калининграда рассказали, зачем переносить трамвайные пути на Ленинском проспекте

Реконструкцию Ленинского проспекта обсудили в эфире пространства «Горпросвет» в «ВКонтакте». Изменить предстоит часть Ленинского проспекта, которая идет от Проспекта Калининграда до ул. Багратиона.

Там, в частности, сдвинут трамвайные пути для того, чтобы было не так шумно и чтобы было меньше вибрации, которую ощущают жители.

Об этом сказал Антон Романов, зампредседателя комитета развития транспортной инфраструктуры мэрии, отвечая на вопрос-жалобу местной жительницы, которая казала, что трамвайные пути у дома и здание трясется от проезжающих вагонов. Мол, почему не перенести пути подальше от жилого сектора.

- Размещение трамвайной линии продиктовано тем, что она имеет связь с Южным вокзалом. Она имеет выход на транспортный узел Багратиона – Ленинский проспект. В случае переноса ее на Тополиную аллею, мы усложняем транспортный узел, нагружаем его достаточно сильно. И там нет возможности размещения двух полос трамвая. В данном же случае мы трамвайную ветку немного отодвигаем от сложившегося исторического направления. Предполагаем вынести не только трамвай, но и автобусное движение. Нагрузка от здания отдалится, - заверил чиновник.

Как отметил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов, имеющиеся трамвайные пути переложат на виброплиту.

- Это иной конструктив трамвайных путей. Дальше – мы убираем брусчатку в этом месте. Она будет с краю, со стороны сквера, перед Домом искусств. Таким образом вибрация будет в разы меньше,- сказал Андрей Анисимов.