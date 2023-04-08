В МЧС сообщили подробности утреннего ДТП на Куршской косе

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пострадавшим в ДТП на Куршской косе помогли спасатели МЧС, которые случайно проезжали мимо. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

ДТП случилось утром в субботу, 8 апреля – «Мерседес» вылетел с дороги.

«По счастливой случайности именно в этот момент возле места аварии проезжал дежурный караул пожарно-спасательной части № 15, возвращавшийся с очередного вызова, и скорая помощь», - сообщили в МЧС.

Отмечается, что специалисты остановились, чтобы оказать помощь, но к счастью участники ДТП отделались царапинами.

«Неверно выбранный скоростной режим. Результат - помятый «Мерседес» в кювете», - заключили в МЧС.