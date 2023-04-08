Главный архитектор Калининграда рассказал, будут ли вдоль дорог сажать платаны

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Тему озеленения на реконструируемом участке Ленинского проспекта обсудили в эфире пространства «Горпросвет» в «ВКонтакте». Изменить, напомним, предстоит часть Ленинского проспекта, которая идет от Проспекта Калининграда до ул. Багратиона.

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов ответил на вопрос «Комсомолки» о перспективе высадки платанов на новой дороге.

- Я – за! - сказал уверенно он. - Единственный момент – в городской среде сажаем дерево, учитывая те проблемы, которые сейчас имеем с деревьями, которые слишком разрастаются корнями. Нужно выбирать деревья, которые не вырастают огромных размеров. Чтобы у нас не было необходимости потом их рубить.

Литератор Александр Попадин, который выступал модератором встречи, высказался также за платаны.

- Действительно есть желание и у калининградцев, и у меня, например, видеть в городе платаны. Потому что это красивые ,экзотические и благородные растения, - сказал он, романтично глянув на чиновников.

- Могу сказать, что, где возможно, вдоль улиц мы обязательно предусматриваем место для высадки деревьев. Не обещаю, что это будет платаны. Это вопрос дискуссионный. Но про платаны я себе записал, - сказал Андрей Анисимов.

Платаны – красивый деревья с интересными листьями, плодами и корой. Они очень популярны на юге и в городах Европы, таких как Париж, Берлин и др. В городских условиях растения прекрасно приживаются.