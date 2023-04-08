Как прошла военно-историческая реконструкция «Штурм форта №5» в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в субботу, 8 апреля. При большом стечении зрителей состоялась военно-историческая реконструкция «Штурм форта №5» на территории знаменитого фортификационного сооружения.

. Фото: Правительство Калининградской области

Как сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму, сегодняшнее мероприятие началось с митинга и возложения цветов к памятнику советским воинам.

После этого участники военно-исторических клубов воссоздали эпизод штурма форта №5. Напомним, в 1945 году падение Пятого форта повлияло на исход операции по взятию Кенигсберга.

. Фото: Правительство Калининградской области

В субботу, 8 апреля, для зрителей была организована выставка современной техники и вооружения армии от Дома офицеров Балтийского флота, бесплатные экскурсии по музею, мастер-классы, работали различные интерактивные зоны, фотозона, танцплощадка с хореографом и полевая кухня.

. Фото: Правительство Калининградской области

Тех, кто не попал на сегодняшнее мероприятие, приглашают завтра, на военно-историческую реконструкцию на территории музея «Бункер».