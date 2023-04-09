Под Зеленоградском «Фольксваген Туарег» въехал в отбойник

ДТП произошло рано утром в воскресенье, 9 апреля. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в районе поселка Сосновка водитель «Фольксвагена Туарег» не справился с управлением и автомобиль въехал в отбойник.

Первым на место ДТП прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 15 по охране Зеленоградского муниципального округа. Пожарные поинтересовались самочувствием пострадавших и отключили аккумулятор, предотвратив возгорание автомобиля.

Водитель и пассажир отделались ссадинами - медицинская помощь им не потребовалась.