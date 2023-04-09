В Калининградской области выросли зарплаты в сельском хозяйстве

С начала года работодателям из сферы сельского хозяйства в регионах Северо-Западного федерального округа потребовалось с начала года почти 2 000 новых работников. Это на 23% больше, чем в начале 2022 года, сообщают эксперты hh.ru Лидерами по росту спроса на сельскохозяйственных работников оказались Псковская области (+104% новых вакансий за год), Новгородская область (+98%), Ленобласть (+54%), а также Санкт-Петербург (+27%) и Архангельская область (+14%).

В Калининградской области спрос на персонал в сельхозе за год сократился на 2%. При этом зарплата в вакансиях в этой сфере сейчас составляет от 40 230 до 66 000 , что на 3 000 рублей больше, чем в первом квартале 2022 года.

Самыми востребованными в сельском хозяйстве у работодателей сейчас являются представители таких профессий как менеджер по продажам (6% от всего объема вакансий в отрасли по стране), агрономы (5%), водители, сервисные инженеры и ветеринарные врачи (по 4% вакансий для каждой профессии).