Пункта пропуска «Мамоново — Гжехотки» поставят на капитальный ремонт

Расположенный на границе Калининградской области и Польши пункта пропуска «Мамоново — Гжехотки» готовят к капитальному ремонту. На портале госзакупок появилась информация о конкурсе по выбору подрядчика, который займется проектированием работ.

Прежде всего, предстоит выполнить «комплексное обследование технического состояния зданий и сооружений, внутренних, наружных, внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей, оборудования, а также дорожных проездов, тротуаров и площадок (при необходимости) на предмет их дальнейшего использования, определения мероприятий по восстановлению их технических характеристик». Судя по документам, цветовые решения фасадов, кровли, элементов благоустройства должны быть приведены к единому архитектурному стилю.

Выполнить всю подготовку и проектирование нужно будет до 15 мая 2024 года. Когда начнется сам ремонт, пока не уточняется. Известно, что закрывать проезд не будут – проектировщик должен проработать вопрос организации безаварийного движения транспорта в период капитального ремонта.