Калининградская область вошла в топ-15 регионов с самой большой долей просроченных долгов по кредитам

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Калининградская область заняла 13-е место в стране по доле просроченной задолженности населения по кредитам. Согласно исследованию РИА «Новости» этот показатель у нас достиг уровня 6,3%.

Хуже всего обстоят дела в Республике Ингушетия, где доля просрочки составила 10,16%. Образцовая платежная дисциплина наблюдается в Севастополе – только 1,97% .

Всего в начале 2023 года 79 регионов характеризовались ухудшением платежной дисциплины населения. Наибольший рост доли просрочки в 2022 году наблюдался в Республике Ингушетия, где она за прошедшие 12 месяцев выросла на 1,3 процентного пункта, и в Республике Северная Осетия, где рост составил 1 процентный пункт. Еще в шести регионах просрочка по кредитам населения за 12 месяцев выросла более чем на 0,5 процентного пункта. В нашей области рост составил 0,4 п. п.