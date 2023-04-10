В Советске сгорел Hyundai, в Светлогорске – Volkswagen

В ночь на понедельник, 10 апреля, пожар случился на Калининградском шоссе в Советске. На часах было 01.09, когда поступило сообщение о горящей машине. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, выгорел автомобиль Hyundai Solaris.

Накануне, вечером в воскресенье, машина горела в курортном Светлогорске. На улице Октябрьской в автомобиле Volkswagen Vento оплавился плафон освещения салона и частично переднее пассажирское кресло.

Пожар удалось ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС.