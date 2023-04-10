На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 10 апреля

В Калининграде в понедельник, 10 апреля, запланировано несколько отключений электроэнергии. Так, по данным мэрии города, для регламентного ремонта оборудования подстанций до 18.00 будут отключены от электричества дома по адресам:

ул. Ольштынская 1, 2-4,6-10,12-16,18-22,

пер. Большевистский 1,2-6(д/с №40);

пр-кт Калинина, 1-5,2,7-27,15А,

пер. Калинина 2-10,

пл. Калинина 31,29-33,

ул. Киевская 1,

Ленинский пр-кт 68-74,123-129,131,149,

ул. Казанская 2-8,

ул. Багратиона 82-88, 90-96, 98-104,104а,106-110,112;

ул. Ладожская 2,10,

ул. Лейтенанта Князева 8А,10,

ул. Лесная, 2А,22Б,22В,22Г,22Д,22Е,24,26, 28, 75,77,

ул. Молодёжная 11-3,7А-Ж,

ул. Парковая аллея 13.

До 15.00 света не будет на ул. Тобольская, 1.

С 13.30 до 18.00 без света:

ул. Некрасова 2,8,9,10-14,11,16,18-24,26,21,23,23А,9,10-14,17,17А,18А,13,19,

ул. Тельмана 46-46а,48,44А, 46-46БА,70,

ул. Ленинградская 23,23А,25,26,28,30,31,32,33, 34,35,37,37,38,39,41,42, 43,44,45,46,47,48, 49,51, 53,50-54, 36,

ул. Грибоедова 2,10,11,12,12А,13А,14,16,25,3, 13А,2,6А 4-6, 4Б,8,8А,16,18,13-19.5-7,13-19,16,16А,

пер. Грибоедова 1,4,6,76,6А,9,8-12,

ул. Лескова 3, 5, 7, 9,11,12,13,14,15-17,16,18,20,22, 24,24а-24в,24Б,26, 32,34,36,36А, 42-44,

ул. Л. Толстого 3А,5,5А,5Б,6,12-14,

ул. Верхнеозёрная 1,2Б,3Г, 327,29,30,31,23,23А,24,25, 26,28,30,32, 32А,32Б,33А,35, 35А,36,37,38,39,40, 23,23А,24,25,26;

ул. Тургенева 1-5,1А,2,2В,2Г,45,2,6,8,12,12А, 14,17,19, 19АБ, 21,21А,23,25,29А,

ул. Земельная 2,12,14,16-18,20,

ул. Гоголя 2,2А-Г,4

ул. Л. Голикова 7,

ул. Первомайская 17;

пр-кт Победы 201В,

ул. А. Матросова 20,31,34,35А,

ул. Курнакова 7,

ул. Лаптевых 26

ул. Лермонтова, 6АБ,18А,19А,20,21А,22,23,23А,25,25А22А;

ул. Ген. Раевского 1,3,А,10,10А,10Б,10В, 10Г, 11,15,17,19,21,23,25,33,35,37,41,

ул. Глинки 49,

ул. Барклая де Толли 17,

ул. Герцена 6,30А,20БГ,28,28В,30,31,32, 33,35, 34а,44,46,

ул. К. Цеткин 46,48,48А,50,51,52,53,54,55,56,57, 58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75, 76,78,79,80, 81,82,84,86,88,90

ул. Колхозная 28-32;

До 18.00:

пр-кт Мира 26 (зоопарк).

До 13.00:

ул. Полоцкая 1,45,64А,64

ул. Портовая 18,20,29А

ул. А.Невского 76В,78В,80-88А,90(БСМП),92-104,108;

ул. Пионерская 61,61В,61Д,

ул. Литовский Вал 5,9,38,

ул. 9 Апреля 61,98,100-104,

пл. Василевского 2

До 10.00:

ул. Полоцкая 64-66.

В связи с работами на сетях отключен светофор на пересечении улицы Александра Невского с Литовским валом - до 13.00.

Также по данным горадминистрации, от холодной воды до 15.00 «Водоканал» отключит дом по ул. Ген. Буткова 16.