Калининградка вонзила нож в грудь мужу во время застолья

Инцидент случился в Калининграде на улице Нансена. Жильцы многоэтажки услышали шум борьбы и крики в одной из соседних квартир. Конечно, позвонили правоохранителям, и, как оказалось, не зря.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили раненного ножом мужчину.
Выяснилось, что 39-летний калининградец вместе со своей супругой выпивал дома. Интеллигентный вечер вскоре был разбавлен конфликтом, в ходе которого 29-летняя женщина схватила нож и ударила им в грудь кавалера.
Пострадавший был госпитализирован, нападавшая задержана.