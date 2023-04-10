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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:33

Калининградка вонзила нож в грудь мужу во время застолья

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Калининграде на улице Нансена. Жильцы многоэтажки услышали шум борьбы и крики в одной из соседних квартир. Конечно, позвонили правоохранителям, и, как оказалось, не зря.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили раненного ножом мужчину.

Выяснилось, что 39-летний калининградец вместе со своей супругой выпивал дома. Интеллигентный вечер вскоре был разбавлен конфликтом, в ходе которого 29-летняя женщина схватила нож и ударила им в грудь кавалера.

Пострадавший был госпитализирован, нападавшая задержана.