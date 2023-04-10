В Калининграде во время ремонта довоенного дома нашли старинную коробку с сигарами

Фото: группа «История и Археология северо-запад» в «ВКонтакте».
В Калининграде во время ремонта крыши дома довоенной постройки рабочие обнаружили коробку, в которой оказались прекрасно сохранившиеся сигары. Фотографию находки опубликовали в группе «История и Археология северо-запад» во «ВКонтакте».
«Сигары не тухлые. Просто песня», - описал находку счастливый калининградец, который теперь обладает уникальными сигарами из прошлого.
По его словам, сигары пахнут шоколадом.
Предприимчивый горожанин уже выставил находку на продажу.
Вероятно, табачные изделия были произведены в 1930-40-х годах.