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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:46

В Калининграде во время ремонта довоенного дома нашли старинную коробку с сигарами

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото: группа «История и Археология северо-запад» в «ВКонтакте».

Фото: группа «История и Археология северо-запад» в «ВКонтакте».

В Калининграде во время ремонта крыши дома довоенной постройки рабочие обнаружили коробку, в которой оказались прекрасно сохранившиеся сигары. Фотографию находки опубликовали в группе «История и Археология северо-запад» во «ВКонтакте».

«Сигары не тухлые. Просто песня», - описал находку счастливый калининградец, который теперь обладает уникальными сигарами из прошлого.

По его словам, сигары пахнут шоколадом.

Предприимчивый горожанин уже выставил находку на продажу.

Вероятно, табачные изделия были произведены в 1930-40-х годах.