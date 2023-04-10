Водитель разбившихся «Жигулей», выкрашенных под пачку соды, рассказал об аварии

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Стали известны подробности ДТП, которое случилось 29 марта на дороге Заозерье - Заливное в Гурьевском районе. Напомним, знакомая многим калининградцам машина, стилизованная под пачку соды, врезалась в дерево. Водитель был госпитализирован.

25-летний парень сам рассказал о ДТП в соцсетях. Пост в «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» он написал из больничной палаты. Водитель признался, что уснул за рулем.

«Я правда отключился за рулем, не был пьян или под наркотой», - написал парень.

По его словам, он просто очень много работал и переутомился.

«Я понимаю, что так нельзя, что мог бы кого-то зацепить либо вообще убить. Хорошо, что обошлось! Я живой, но переломанный валяюсь в БСМП», - написал водитель.

Жаждущим он предложил разобрать машину-соду на сувениры. Завершил свой пост он пожеланием калининградцам.

«Не повторяйте моих ошибок. Ребята, аккуратней, пожалуйста, за рулем. И самое важное – отдыхать нужно!» - написал водитель.

Напомним, в среду, 29 марта, на трассе в Гурьевском районе автомобиль ВАЗ-21013, разукрашенный под пачку соды, под управлением 25-летнего водителя врезался в придорожное дерево.

Как сообщала пресс-служба региональной ГИБДД, водитель на закруглении дороги не справился с управлением.