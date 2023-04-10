Под Светлогорском отдыхающие заметили детеныша тюленя

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области – сезон, когда можно встретить детенышей тюленя на берегу Балтийского моря. Накануне малыша видели на Куршской косе, а в минувшие выходные – под Светлогорском.

Напомним, нельзя тревожить тюленят, если вы вдруг встретите их на побережье.

Специалисты Росприроднадзора в очередной раз попросили не трогать животных. Нельзя приближаться, трогать и подкармливать молодых тюленей, предпринимать попытки переместить их в воду или забрать с пляжа.

Такая «помощь» только навредит малышу, находящемуся в дикой природе.

«Если детеныш находится на берегу, то, увидев рядом с ним людей, самка бросит его и больше не придет. Чтобы молодые особи могли самостоятельно добывать пищу и не замерзнуть в холодной воде, им нужно набрать массу. Если самка оставит детеныша, то без помощи специалистов ему просто не выжить. Фотосъемка также пугает животных», – отметили в Росприроднадзоре.

Также просьба ко всем собачникам – гуляйте на берегу моря с собаками исключительно на поводке. Не подпускайте псов к тюленям.