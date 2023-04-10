В Калининграде полиция разыскивает 15-летнего школьника

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция разыскивает 15-летнего Алексея Солодовника, пропавшего утром 10 апреля. Юноша около 10.00 вышел из дома по ул. Коммунистической в Калининграде. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Особые приметы: носит очки, оправа черного цвета.

Был одет: куртка сине-коричневая, темно-синие джинсы «джоггеры», черные кеды на белой подошве.

В полиции отметили, что ранее школьник из дома уходил неоднократно.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Алексея Солодовника, просьба сообщить об этом по телефонам: 552-402, 552-403 или 02.