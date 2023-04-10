«Тотальный диктант» в Калининградской области написали более тысячи человек

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области акция «Тотальный диктант» прошла в 10-й раз, собрав свыше тысячи участников.

Как рассказали в министерстве молодежной политики, в регионе работало 30 очных площадок – библиотеки, учебные заведения, музеи. Впервые диктант написали в Кафедральном соборе и Музее изобразительных искусств.

Автором «Тотального диктанта» в 2023 году стал российский писатель и журналист, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко.

Участники написали текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.