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НовостиОбщество10 апреля 2023 12:10

«Тотальный диктант» в Калининградской области написали более тысячи человек

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области акция «Тотальный диктант» прошла в 10-й раз, собрав свыше тысячи участников.

Как рассказали в министерстве молодежной политики, в регионе работало 30 очных площадок – библиотеки, учебные заведения, музеи. Впервые диктант написали в Кафедральном соборе и Музее изобразительных искусств.

Автором «Тотального диктанта» в 2023 году стал российский писатель и журналист, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко.

Участники написали текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.