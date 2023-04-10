Калининградская таможня конфисковала товаров на 13 млн рублей

. Фото: Таможня Калининградской области

За первый квартал 2023 года Калининградская областная таможня передала в федеральную собственность имущество на 13 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба таможни, речь идет о 66 партиях товаров, ранее задержанных и впоследствии обращенных в федеральную собственность решениями судов.

Большая часть таких товаров – янтарь, лекарственные препараты и др. – были переданы в Росимущество.

«Остальное направлялось в такие органы, как МРУ Росалкогольрегулирования по СЗФО, в Министерство культуры России по СЗФО, МВД России, в Гохран и Казначейство, а также в социальные учреждения», - отметили таможенники.

Таможня периодически рассказывает о конфискате. Так, ранее в минкульт передали четыре монеты, отчеканенные более 200 лет назад в Екатеринбургском монетном дворе Российской империи. Водитель грузовика пытался вывезти ценности из Калининградской области в Литовскую Республику.