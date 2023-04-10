Калининградские спортсмены выиграли Кубок России по волейболу на снегу на 20-градусном морозе

Команда из Калининграда выиграла Кубок России по волейболу на снегу, соревнования прошли в Новом Уренгое при температуре минус 20° С.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, представительницы Калининградской области впервые в истории стали обладательницами Кубка России по снежному волейболу.

В финале калининградки обыграли брянский «Спартак».

Отмечается, что победу в Ямало-Ненецком автономном округе чемпионки приурочили к пятилетию волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область».