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НовостиСпорт10 апреля 2023 13:45

Калининградские спортсмены выиграли Кубок России по волейболу на снегу на 20-градусном морозе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Команда из Калининграда выиграла Кубок России по волейболу на снегу, соревнования прошли в Новом Уренгое при температуре минус 20° С.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, представительницы Калининградской области впервые в истории стали обладательницами Кубка России по снежному волейболу.

В финале калининградки обыграли брянский «Спартак».

Отмечается, что победу в Ямало-Ненецком автономном округе чемпионки приурочили к пятилетию волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область».