На окраине Калининграда готовятся провести гонки, перекроют несколько улиц

В Калининграде в воскресенье, 23 апреля, проведут первый этап Чемпионата Калининградской области по автомобильному спорту (ралли-спринт). Как сообщат пресс-служба городской администрации, для обеспечения безопасности проведения организаторы закроют для движения транспорта дороги, примыкающие к Кленовой аллее.

«23 апреля с 8.00 до 19.00 закроют движение транспортных средств по участкам ул. Энтузиастов и ул. Технологической, примыкающих к ул. Кленовая аллея», - говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном министерстве спорта, в день соревнований с 10:00 до 12:00 пройдут тренировочные заезды, в 12:00 – основные заезды. Принять участие в гонках может любой желающий.