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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 15:51

В подъезде дома на улице Гайдара обнаружили снаряд времен войны

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жильцы дома, расположенного на улице Гайдара вдруг обнаружили в подъезде снаряд. Информацию об этом 10 апреля получили сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место.

Эксперты инженерно-технической группы ОМОН «Град» Управления Росгвардии по Калининградской области идентифицировали находку как 76 мм снаряд времен Великой Отечественной войны.

«Снаряд был без взрывателя, он не представлял опасность», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Как оказался боеприпас в подъезде жилого дома, предстоит выяснить полиции.