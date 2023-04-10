В Калининграде задержали воровку, которая обчищала магазины

В Калининграде задержали женщину, которая подозревается в серии краж из магазинов. Она успела вынести товары минимум их трех магазинов. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, преступления дама совершила на территории Ленинградского, Московского и Гурьевского районов.

В феврале 36-летняя женщина похитила в магазине одежде на ул. Гюго кожаную сумку стоимостью свыше 8 тыс рублей.

В начале марта вынесла без оплаты 2 бутылки виски и одну коньяка из ТЦ в пос. Кутузово, а спустя неделю украла электронные сигареты на сумму порядка 4.5 тысяч рублей из магазина на улице Интернациональной.

После задержания женщина призналась, что похищенные товары продавала.

Возбуждены уголовные дела.