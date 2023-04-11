В Калининграде выросли продажи премиальных авто с пробегом

Продажи премиальных автомобилей с пробегом в Калининградской области выросли на 24,5%. Таковы результаты исследования «Авито Авто» - рассматривалась статистика продаж машин в возрасте до 3-х лет в первом квартале 2023.

Первую строчку в рейтинге занимает BMW X5.

Отмечается, что средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в Калининградской области в I квартале 2023 года составила 5.4 млн рублей.

Интересно, что в целом по России продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в I квартале 2023 года выросли на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте рейтинга BMW 5 со средней ценой 4 350 000 рублей.

На третьей строчке федерального рейтинга — Mercedes-Benz E-класса. Средняя цена составила 4 458 000 рублей. Четвертое место занимает Lexus RX, пятое — BMW X7.